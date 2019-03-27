Новости версия для печати Орел примет два национальных турнира по рукопашному бою Первенство России и Кубок России пройдут в нашем городе через месяц



Розыгрыш Кубка России запланирован на период с 30 апреля по 3 мая, Первенство России пройдет в Орле с 3 по 5 мая. Отметим, что грядущие турниры по рукопашному бою – не первые крупные состязания, которые принимает наш город. Ранее в Орле разыгрывали медали Чемпионата России, проходили этапы международной лиги по рукопашному бою H2HFIGHT. В активе орловских рукопашников есть серия наград мировых и европейских первенств.





Анастасия Дорохова

27 марта 2019 года







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