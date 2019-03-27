Новости версия для печати В Орле зажгутся «Звезды паркета» Турнир по танцевальному спорту состоится в Орле в это воскресенье 31 марта.



В программе соревнований три отделения: «массовый спорт» и два подраздела в «спорте высших достижений». Участники будут делиться в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов.



Увидеть красоту танцевального спорта лично можно будет в спорткомплексе ОГУ имени И.С. Тургенева ( ул. Скворцова, 5 ) начиная с 10:00.





Анастасия Дорохова

27 марта 2019 года







На главную страницу





