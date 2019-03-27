Новости версия для печати На Орловщине зафиксированы первые случаи горения сухой травы - в Болховском и Шаблыкинском районах В общей сложности пал прошел больше чем на полутора гектарах.



В МЧС еще раз напоминают, что сжигание травы - это большой урон плодородному слою почвы. На восстановление потребуется минимум семь лет. Кроме того, в результате горения в атмосферу попадает много опасных веществ. Но и это не всё.



Нарушение правил пожарной безопасности влечёт внушительные штрафы: от трех тысяч рублей для граждан, до 400-т тысяч - для юридических лиц.





Надежда Невматулина

27 марта 2019 года







На главную страницу





