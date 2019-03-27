Новости версия для печати В орловских школах, детских садах и больницах нашли нарушения в организации питания Региональная прокуратура обнародовала результаты проверки.



Не соблюдались требования к содержанию помещений, хранению продуктов, обработке и раздаче блюд, а также к мытью посуды. В некоторых учреждениях качество поставок не соответствовало нормативам. Так, например, в 29 организациях не проводилась экспертиза молочных продуктов. По результатам прокурорской проверки, более 70 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.





Надежда Невматулина

27 марта 2019 года







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