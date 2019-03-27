Новости версия для печати Сегодня стали известны имена лауреатов международного танцевального конкурса «Весенний дивертисмент» Два главных приза остались в Орле.



В течение двух дней 150 танцоров из разных городов России и Беларуси демонстрировали красоту, грацию, артистизм и музыкальность. 146 сольных номеров отсмотрели члены жюри. Для участия в Гала-концерте отобрали только лучшие номера.



Все исполнители - лауреаты 1-й, 2-й и 3-й степени. Но основная интрига - Гран-при конкурса. В номинации «Классический танец» главный приз завоевал студент Орловского государственного института культуры Владислав Туманов. Он исполнил вариацию из балета «Пахита». В номинации «Народный танец» Гран-при вручили Екатерине Харитоновой.





Татьяна Тимохина

27 марта 2019 года







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