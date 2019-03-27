|
среда
27.03.2019
21:25:52
|
|
Сегодня стали известны имена лауреатов международного танцевального конкурса «Весенний дивертисмент»Два главных приза остались в Орле.
В течение двух дней 150 танцоров из разных городов России и Беларуси демонстрировали красоту, грацию, артистизм и музыкальность. 146 сольных номеров отсмотрели члены жюри. Для участия в Гала-концерте отобрали только лучшие номера.
Все исполнители - лауреаты 1-й, 2-й и 3-й степени. Но основная интрига - Гран-при конкурса. В номинации «Классический танец» главный приз завоевал студент Орловского государственного института культуры Владислав Туманов. Он исполнил вариацию из балета «Пахита». В номинации «Народный танец» Гран-при вручили Екатерине Харитоновой.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта