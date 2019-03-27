Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Тайны подвала девятиэтажки на Гагарина. Почему четыре года там не могут осушить «болото»?

- Убийственная любовь... «Орловской потрошительнице» дали 10 лет.

- Скорая помощь орловской медицине. В сёлах ждут выпускников медколледжа.

- Одни выкидывают и расстреливают, другие - лечат и выхаживают. Четвероногим нужны те, кому можно подарить свою собачью верность.

- «Весенний дивертисмент» - Орлу. Оба главных приза остались «дома».



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

27 марта 2019 года







На главную страницу





