|
среда
27.03.2019
21:25:48
|
|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Тайны подвала девятиэтажки на Гагарина. Почему четыре года там не могут осушить «болото»?
- Убийственная любовь... «Орловской потрошительнице» дали 10 лет.
- Скорая помощь орловской медицине. В сёлах ждут выпускников медколледжа.
- Одни выкидывают и расстреливают, другие - лечат и выхаживают. Четвероногим нужны те, кому можно подарить свою собачью верность.
- «Весенний дивертисмент» - Орлу. Оба главных приза остались «дома».
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта