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Орловские энергетики объединились с приставами – чтобы взыскать долги за электричество

Согласно документу, компания и ведомство будут обмениваться информацией о неплательщиках, а также энергетики получат право помогать приставам в обнаружении и аресте имущества должников. Кроме того дважды в месяц будут проходить совместные рейды.

Отметим, что в минувшем году приставам удалось вернуть 73 миллиона рублей долгов за электроэнергию. И около 69 миллионов рублей орловцы все еще должны ресурсной компании.