Новости версия для печати Орловский общественный транспорт оборудуют онлайн-кассами Об этом сообщили в Управлении налоговой службы по Орловской области.



Водитель или кондуктор обязаны применять контрольно-кассовую технику любой форме оплаты за проезд – будь то проездной, банковская карта или наличные. Установить необходимое оборудование нужно до 1 июля. В этом году реализуется третий этап кассовой реформы, в ходе которого налогоплательщикам региона предстоит зарегистрировать около 10 тысяч единиц контрольно-кассовой техники нового образца, передающих данные о расчетах в режиме онлайн.





Мария Семак

28 марта 2019 года







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