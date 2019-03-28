Орловский общественный транспорт оборудуют онлайн-кассами

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четверг
28.03.2019
14:33:49
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Орловский общественный транспорт оборудуют онлайн-кассамиОб этом сообщили в Управлении налоговой службы по Орловской области.
Водитель или кондуктор обязаны применять контрольно-кассовую технику любой форме оплаты за проезд – будь то проездной, банковская карта или наличные. Установить необходимое оборудование нужно до 1 июля. В этом году реализуется третий этап кассовой реформы, в ходе которого налогоплательщикам региона предстоит зарегистрировать около 10 тысяч единиц контрольно-кассовой техники нового образца, передающих данные о расчетах в режиме онлайн.
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