Уборка в Орле будет проходить по новым правилам

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четверг
28.03.2019
14:34:02
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Уборка в Орле будет проходить по новым правиламУборка города будет проходить в течение двух месяцев - с 1 апреля по 31 мая. Общегородской экологический субботник назначен предварительно на 20 апреля.
По традиции мероприятия двухмесячника предусматривают очистку от мусора улиц, дворовых территорий, газонов, парков, скверов, городских лесов, берегов и водоохранных зон рек, ликвидацию стихийных свалок, озеленение, уборку и благоустройство гражданских кладбищ, воинских захоронений и других памятных мест – все, как обычно.
Однако в организации сбора и вывоза отходов в сравнении с экологическими мероприятиями прошлых лет произойдут существенные изменения, отмечает сайт городской администрации.
Орловский городской полигон ТБО и ПО фактически прекратил свое функционирование. По предварительной договоренности прием отходов будет осуществляться на мусоросортировочном комплексе, который эксплуатируется АО «ЭкоСити». В силу технологической специфики данного объекта безвозмездный прием отходов будет осуществляться при условии их первичного разделения на четыре категории:
- ТКО (бумага, картон, пищевые отходы, полиэтилен, текстиль, тара пластиковая, металлические предметы);
- растительные отходы от уборки газонов, древесно-кустарниковых посадок (трава, ветки), изделия из дерева, ДВП, ДСП, поддоны;
- строительные отходы, земля, песок, смет;
- изделия из стекла, бой стекла.
До конца недели управление городского хозяйства и транспорта обещает подготовить памятку по организации сбора и вывоза отходов по селективной схеме, которую будут распространять среди участников двухмесячника.
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