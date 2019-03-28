Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 7 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получили травмы.



27 марта в 9 часов водитель, управляя автомобилем «Маз-4371», следовал по переулку Маслозаводскому и в районе дома № 1 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» (женщина 1986 г.р.) получила травмы, ей назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

28 марта 2019 года







На главную страницу





