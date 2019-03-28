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Депутаты орловского Облсовета провели выездное заседание в Ливенском районе

В программу визита вошли памятные места, учреждения образования, но максимум внимания уделили аграрному комплексу, поскольку район - сельскохозяйственный, и первоочередные задачи - максимально поддержать аграриев.

Сельское хозяйство - основа экономики Ливенского района. На этой земле работают 20 сельхоз предприятий, 21 крестьянское хозяйство и больше 12 тысяч личных подсобных хозяйств. В прошлом сезоне в районе собрали больше 330 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, такого успеха добились благодаря современным технологиям.

Промышленный сектор представлен тремя предприятиями. Развивают промышленность около тысячи человек, именно столько трудятся в этой отрасли.

Говорили и об образование и медицине. На заседание дали старт работе профильных площадок.
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «На этих площадках мы смотрим, что еще необходимо сделать, какие поправки внести в существующее законодательство, и какие меры принять для того, чтобы сельские территории развивались. Сегодня есть хорошая программа «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой мы делаем дороги, водопроводы, занимаемся газификацией, капитально ремонтируем спортивные залы в сельских школах - уже сделали 96».
Подобные выездные дни Областного совета в районах проводятся восьмой год подряд - для того, чтобы на месте увидеть достижения и проблемы глубинки, поговорить с жителями, и если необходимо, внести поправки в закон, либо выйти со своей инициативой в органы федеральной власти. Так, на высшем уровне уже поддержали идею возрождения проектов «Земский доктор» и «Земский учитель», В нашем регионе заработают они в 2020 году.




Анна Вайсергисер
28 марта 2019 года

 


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