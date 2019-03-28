Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Аграрный край: как развивается Ливенский район и какую поддержку там ждут от региональных властей? Депутаты Облсовета провели выездное заседание.



- Аномалия, но не природная - в одном из подвалов орловских домов появился водоем. Небольшой, но неприятный. Станет ли там чисто?



- Прикоснитесь к миру искусства. В музее Тургенева открылась выставка «Театральные характеры».



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Вести-Орёл

28 марта 2019 года







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