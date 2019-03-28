Новости версия для печати Орловчанка Надежда Соловьева впервые сыграла за сборную России по мини-футболу Товарищеские матчи со сборной Ирана прошли в столице этой страны - Тегеране.



Одиннадцать лет назад Надежда Соловьева на тренировке юношеской футбольной команды поселка Корсаково долгое время стояла в стороне. Тренер предложил девушке попробовать себя. Она согласилась. И практически сразу погрузилась в игру с головой.

Анатолий Николайчук, первый тренер Надежды Соловьевой: «Мы поехали играть на Первенство Черноземье, а ее не допускали, потому что она девочка. Я ей предложил постричься под мальчика. Она отказалась, сказав «Я девочка и буду играть как девочка». Начав с большого футбола, позже Надежда Соловьева перешла в мини-футбол. Успехи девушки пошли вверх. И вот уже она вместе с подругами борется на равных с лучшими командами Чемпионата России. Письма с вызовом в национальную сборную страны для орловчанки стали приятным бонусом. Но дальше совместных тренировок дело не доходило. Дебютировать нашей героине удалось только в товарищеских матчах против Ирана.

Надежда Соловьева, игрок ЖФК «ОрёлГУ»: «Перед игрой было волнение, переживала. Но со стартовым свистком оно исчезло, я знала, что выйду, особенно во второй игре». Восток - дело тонкое. В Иране традиции распространяются на все сферы жизни. И на спорт тоже. Ограничения коснулись и прошедших матчей мини-футбольных сборных. Планировалось, что одну из двух игр россиянки должны были сыграть в форме, закрывающей тело.

Надежда Соловьева, игрок ЖФК «ОрёлГУ»: «Первая игра должна была пройти в привычной для них форме, а вторая - в привычной для нас. Но я не знаю почему, но обе игры прошли в привычной для нас, нормальной форме. Зрители были только женщины, мужчин не было». Впереди у Надежды Соловьевой выступление за дубль ОГУ в финальной части Первенства Первой лиги. Всероссийский турнир состоится в Орле в середине апреля.





Анастасия Дорохова

28 марта 2019 года







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