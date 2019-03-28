Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
28.03.2019
14:33:23
Новости
Все новости
ВИДЕО

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"
Из архива ГТРК "Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловчанка Надежда Соловьева впервые сыграла за сборную России по мини-футболу

Товарищеские матчи со сборной Ирана прошли в столице этой страны - Тегеране.

Одиннадцать лет назад Надежда Соловьева на тренировке юношеской футбольной команды поселка Корсаково долгое время стояла в стороне. Тренер предложил девушке попробовать себя. Она согласилась. И практически сразу погрузилась в игру с головой.
Анатолий Николайчук, первый тренер Надежды Соловьевой: «Мы поехали играть на Первенство Черноземье, а ее не допускали, потому что она девочка. Я ей предложил постричься под мальчика. Она отказалась, сказав «Я девочка и буду играть как девочка».
Начав с большого футбола, позже Надежда Соловьева перешла в мини-футбол. Успехи девушки пошли вверх. И вот уже она вместе с подругами борется на равных с лучшими командами Чемпионата России. Письма с вызовом в национальную сборную страны для орловчанки стали приятным бонусом. Но дальше совместных тренировок дело не доходило. Дебютировать нашей героине удалось только в товарищеских матчах против Ирана.
Надежда Соловьева, игрок ЖФК «ОрёлГУ»: «Перед игрой было волнение, переживала. Но со стартовым свистком оно исчезло, я знала, что выйду, особенно во второй игре».
Восток - дело тонкое. В Иране традиции распространяются на все сферы жизни. И на спорт тоже. Ограничения коснулись и прошедших матчей мини-футбольных сборных. Планировалось, что одну из двух игр россиянки должны были сыграть в форме, закрывающей тело.
Надежда Соловьева, игрок ЖФК «ОрёлГУ»: «Первая игра должна была пройти в привычной для них форме, а вторая - в привычной для нас. Но я не знаю почему, но обе игры прошли в привычной для нас, нормальной форме. Зрители были только женщины, мужчин не было».
Впереди у Надежды Соловьевой выступление за дубль ОГУ в финальной части Первенства Первой лиги. Всероссийский турнир состоится в Орле в середине апреля.


Анастасия Дорохова
28 марта 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта