Новости версия для печати За минувшие сутки орловские спасатели 19 раз выезжали на ликвидацию возгораний 12 выездов было в связи с горением сухой травы и мусора.



Случаи пала сухостоя зафиксированы в Орле и в пяти районах области - Орловском, Дмитровском, Кромском, Корсаковском и Ливенском. Общая площадь горения - более полгектара. Напомним, это уже не первый случай. Накануне поджоги растительности были зафиксированы еще в двух районах региона.



В МЧС напоминают: если вы обнаружили начинающийся пожар, постарайтесь затушить его самостоятельно. В случае, когда это невозможно, звоните в 112 и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.





Надежда Невматулина

28 марта 2019 года







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