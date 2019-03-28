Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Сухая трава - большая беда. В Орловской области за сутки зафиксировано 12 палов травы.



- Восток - дело тонкое. Но для товарищей это не помеха. Орловский дебют в Иране.



- Кто не рискует, тот ничего не знает о театре. Какие вопросы задавали орловским школьникам организаторы интеллектуальной игры.





Вести-Орёл

28 марта 2019 года







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