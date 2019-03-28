Новости версия для печати ФК «Орел» проведет третий контрольный матч Игра пройдет 31 марта.



Соперниками орловцев станут футболисты брянского «Мебельщика». Эта команда представляет поселок Белые Берега и выступает во втором дивизионе Первенства Брянской области. Встреча пройдет на запасном поле стадиона «Центральный имени Ленина», начало в 13:00. Ранее ФК «Орел провел два контрольных матча с курским «Авангардом-М». Кроме того, игроки ФК ОрелГУ, составляющие основной костяк «Орла» сыграли три матча в рамках сезона Национальной студенческой футбольной лиги. Напомним, ФК «Орел» в конце апреля стартует в Первенстве Третьего дивизиона.





Анастасия Дорохова

28 марта 2019 года







На главную страницу





