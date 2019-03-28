Новости версия для печати В Орле рекламные конструкции взяли под закон Речь идет о тех объектах, которые установлены вне схемы размещения.



Их собственникам мэрия предлагает самостоятельно взять за дело. И уже демонтировали семь щитов и три настенные конструкции. До 7 апреля власти составят график сноса. В итоге в городе должно остаться 375 конструкций. Именно столько утверждено в схеме.





Надежда Невматулина

28 марта 2019 года







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