Новости версия для печати В Орле прошла интеллектуальная игра «РИСК» Она была посвящена Году театра. Знания, ум и смекалку орловские школьники проверяли в Военно-историческом музее. За победу боролись четыре команды. Это своего рода отборочный тур - в конце года лучшая команда примет участие в финале.



«РИСК» - это аббревиатура. Расшифровывается как «Разум, Интуиция, Скорость, Команда». Это интеллектуальное соревнование для молодежи, где блеснуть умом может каждый. Серию игр проводят волонтеры с 2016 года. А поскольку «вся жизнь – театр», то и данная серия посвящена ему - театру. Тема – «За кулисами».

Кирилл Ишков, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»: «Игра состоит из трех блоков, в каждом из которых по шесть вопросов. Командам дается одна минута на то, чтобы ответить». Игра построена на новом, еще не опробованном сценарии. В зале - четыре команды, в их составе, в основном, школьники, которые во время каникул решили испытать свой интеллект - таких около 30 человек. Телефоны и планшеты под запретом. Дать верный ответ можно целенаправленно, зная заранее, или обсудив его коллективно, а можно ответить интуитивно, просто угадав.



Призеры ушли с дипломами. А команда под название «ОТСУ» сыграет осенью в полуфинале.





Анна Вайсергисер

28 марта 2019 года







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