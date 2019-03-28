Новости версия для печати Ремонт моста Дружбы в Орле отстает от сроков на полгода Об этом стало известно на совещании в мэрии. Власти, подрядчики и авторы проекта обсуждали проблемы совместно.



Напомним, в начале недели стало известно о том, что рабочим не выплачивают зарплату. Из-за этого они устроили забастовку. Сейчас этот вопрос решает руководство компании-подрядчика. А мэрия направила в адрес регионального правительства ходатайство о выделении лимитов за оплату выполненных работ на сумму более 50 млн рублей. Кроме этого, до 10 апреля на мост должны доставить краны, которые необходимы для демонтажа балок. Сборка оборудования займет несколько дней, после подрядчик приступит к работе. Вообще же стоимость капитального ремонта моста Дружбы - порядка 300 млн рублей. Работы по контракту должны завершить до конца 2019 года.



О ремонте моста говорили сегодня и на горсовете. По информации Александра Муромского, сейчас с подрядчиком ведется претензионная работа. Представители КСП отметили, что они будут проверять отставание от сроков.





Надежда Невматулина

28 марта 2019 года







На главную страницу





