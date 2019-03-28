Новости версия для печати В Орле прошел областной фестиваль «Летописи профсоюзных лет» Фестиваль ежегодно проводит самый крупный профсоюз - работников образования.



В области 642 первичные организации, в составе которых 31,5 тысяча членов. И каждый год общественная организация проводит ряд творческих конкурсов.

Надежда Перелыгина, председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ: «Каждому учителю и педколлективу характерно работать творчески, поэтому областной комитет профсоюза работников народного образования и науки решил с 2011 года очень активно проводить различные конкурсы - на лучшую первичную профсоюзную организацию, на лучшее профбюро факультета, на лучшего профорга и так далее». Сегодня подвели итоги сразу всех конкурсов. На сцену выходили лишь лучшие. Пять команд боролись за победу во втором этапе конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация по проведению Года охраны труда в профсоюзе». Представляли визитки на тему «Охрана и труд вместе идут». В творческой форме сотрудники детских садов, домов творчества и школ пытались рассказать о законах об охране труда.



Здесь же вручили почетные грамоты самым активным членам профсоюза и участникам конкурсов.





Татьяна Тимохина

28 марта 2019 года







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