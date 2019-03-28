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В Орле написали «Вожатский диктант»

Написать его смог каждый, кто имеет опыт работы в детском загородном лагере. Инициаторами такой акции выступили «Российские студенческие отряды». В нашей области написали диктант более сотни молодых людей, прошедших обучение в «Школе вожатых».

Компетентный человек, которому можно доверить ребенка. С детства мы знаем, что вожатый всегда поможет, пояснит и поиграет. Но и это звание стоит заслужить, и не только детской симпатией, но и педагогическими знаниями. 50 регионов России принимают участие в акции «Вожатский диктант», который и нацелен на повышение квалификации.
Марина Артюшина, куратор педагогического направления в региональном отделении РСО: «Суть вожатского диктанта состоит в том, чтобы проверить, насколько наши вожатые являются грамотными, подготовленными - школа вожатых завершает свою деятельности, сейчас идет период подготовки к экзаменам и аттестации. Нам необходимо знать уровень, потому что наши ребята едут на всероссийские объекты».
Такой экзамен орловцы сдают впервые. Ребятам раздали бланки с текстами, где вожатые должны вставить пропущенные слова на тему педагогики и психологии. Помимо этого у испытуемых проверили знания русского языка и культуры речи.

Задания одинаковые для всех - как для начинающих свой вожатский путь, так и для мастеров своего дела, для которых вожатый - это уже профессия. Профессиональные вожатые сразу выделяются, ведь самый ценный атрибут в их гардеробе - куртка, на которой лычки и значки со всех мероприятий, где они побывали - от детских лагерей ЦФО до знаменитого «Орленка».

Все участники акции получат электронные сертификаты, а счастливчик, который наберет самый высокий балл, может попасть в десятку победителей, и уже представлять нашу область на Всероссийском форуме «Вожатский круг», где и определится лучший вожатый страны.


Всеволод Трифонов
28 марта 2019 года

 


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