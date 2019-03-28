Новости версия для печати Накануне орловские огнеборцы провели учения в крупном торговом центре города Перед личным составом стояла задача оперативно изучить объект, и найти очаг возгорания. Также необходимо было отработать действий при тушении пожаров на объектах с массовым пребыванием людей.



По замыслу учения, очаг возгорания находился в подвальном помещении. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, раздались сигналы тревожного оповещения. Персонал и посетители вышли на улицу через основной и запасные выходы.



Как отметили в МЧС, проводить такие учения крайне важно – тренировка формирует у людей осознание реальности возможной опасности и одновременно позволяет сформировать правильный алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Руслан Андреев, зам. начальника управления ГУ МЧС РФ по Орловской области: «Торговый центр является объектом с массовым пребыванием людей и характеризуется большим количеством нахождения в нем горючих материалов, что представляет собой сложность при тушении пожара. В ходе проведенных учений отрабатывались навыки по поиску и спасению возможных пострадавших и тушению пожара на указанном объекте. Поставленные перед пожарными подразделениями цели были достигнуты. Учения оцениваются на «хорошо».





Всеволод Трифонов

28 марта 2019 года







На главную страницу





