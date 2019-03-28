Новости версия для печати В прошлом году на Орловщине количество зарегистрированных коррупционных преступлений возросло на 14 процентов Такие цифры озвучили сегодня в администрации региона на заседании комиссии по противодействию коррупции.



Однако, как отметил Андрей Клычков, почти треть этих уголовных дел так и не дошла до суда. Глава региона призвал правоохранителей теснее взаимодействовать с контрольно-надзорными органами, избегать волокиты и процессуальных тупиков. Каждое возбужденное дело, по словам губернатора, должно быть окончено обвинительным приговором.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Отмечу, что подавляющее большинство должностных преступлений это, к сожалению, взяточничество. При этом вырос средний размер взятки. Главным источником коррупции по-прежнему остается сфера освоения и распределения бюджетных средств, и это тревожная динамика, особенно сегодня, когда руководством страны поставлены перед регионом масштабные задачи, на решения которых выделяются значительные средства».





Иван Суверин

28 марта 2019 года







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