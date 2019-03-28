Новости версия для печати Градоначальники Орла отчитались перед Горсоветом На мартовской сессии заслушали отчеты о проделанной работе за прошлый год. Ответ перед депутатами держали мэр города, глава администрации, а также председатель контрольно-счетной палаты.



В частности, Александр Муромский ставит себе в заслугу реализацию программы благоустройства. В 2018 году в порядок привели 11 общественных и 78 дворовых территорий. Работу продолжат и в этом году. Уже на следующей неделе начнутся торги по определению подрядчиков на ремонт дворов. Один из вопросов депутатов касался работы МУПов. Глава администрации пояснил, что объем заказа, которые выиграли МУПы за последние полгода, больше, чем за прошлый год. Но при этом проблемы есть.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Необходимо своевременно принимать меры, чтобы МУПы могли участвовать в конкурсах. К сожалению, законодательство с каждым годом ужесточается, и не все МУПы, в виду их финансового положения, могут принимать участие в конкурсах. Но это не освобождает нас от этой задачи, поэтому и в последующем мы будем принимать меры».





Надежда Невматулина

28 марта 2019 года







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