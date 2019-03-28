Новости версия для печати Школы в Покровском районе пока закрывать не будут Накануне в районе целый день провела Татьяна Крымова, новый руководитель Департамента образования региона. Она посетила Успенскую и Тимирязевскую школы. С учителями и родителями говорили не о закрытии, а о развитии образовательных учреждений.



Мы уже рассказали о предстоящей оптимизации школ в Залегощенском и Покровском районах, которая на деле обернется просто их закрытием. Причин сложившейся ситуации несколько - демографическая и тяжелое финансовое положение. Поэтому теперь на встрече искали пути решения. Так, в обеих школах, где побывала Татьяна Крымова, теперь появится коллегиальный орган. Начнет работать Совет школы. Татьяна Крымова, и.о. руководителя департамента образования Орловской области: «Задача такого дружного коллектива подумать, очень серьезно поработать и принять решение, в каком направление будет развиваться образовательная организация. Несмотря на то, что достаточно серьезные проблемы сейчас стоят перед администрацией Покровского района, что связано с особенностями финансового обеспечения образовательного учреждения, не надо забывать о том, что школа всегда живет и развивается, и нужно думать о том, какие перспективы у образовательной организации и в этом, и в следующем году возможны».





Анна Вайсергисер

28 марта 2019 года







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