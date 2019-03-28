Новости версия для печати Сегодня орловские экипажи ГИБДД патрулировали перекрестки автомобильных и железных дорог В этом году было зафиксировано уже более 260 нарушений.



Для выявления правонарушений, связанных с пересечением железнодорожных путей автомобилистами, экипажи ДПС используют, в том числе, и скрытое патрулирование. Нарушение фиксируется на видео из гражданской автомашины, после чего запись служит доказательством к административному протоколу. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Проводится профилактическое мероприятие «Внимание: переезд». С начала этого года инспекторами уже было выявлено 262 нарушения. Ответственность за нарушение правил переезда предусматривает либо штраф в размере тысячи рублей, либо решение водительского удостоверения на срок от 3-х до 6-ти месяцев. Если же водитель повторно совершает данное правонарушение, то ему уже грозит лишение водительского удостоверения на срок до одного года».





Иван Суверин

28 марта 2019 года







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