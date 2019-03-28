Андрей Клычков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном Асадовым

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четверг
28.03.2019
23:06:43
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Андрей Клычков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржоном АсадовымОбсуждались новые возможности бизнес-взаимодействия и студенческого обмена.
Планируется участие делегации нашей области в Международном инвестиционном форуме в Джизакской области Республики Узбекистан в мае этого года. К слову, внешнеторговый оборот Орловской области и Республики Узбекистан в прошлом году составил более 5 млн долларов. Мы поставляли сахар, химические продукты, керамические изделия, черные металлы, оборудование и механические устройства, инструменты и оптические аппараты.
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