Новости версия для печати До 10 апреля на мост Дружбы в Орле доставят технику Техника предназначена для демонтажа балок пролетного строения и установки новых.



Сборка оборудования займет несколько дней, затем подрядчик приступит к работе. Такое решение было принято на совещании с заказчиком и подрядчиком работ. Что касается выплаты зарплаты работникам, администрация Орла направила в адрес правительства области ходатайство о выделении лимитов за оплату актов выполненных работ на общую сумму 51 млн рублей.





Татьяна Напольских

28 марта 2019 года







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