Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Уроки совместного преодоления трудностей. Новый руководитель департамента образования не поддержала закрытие сельских школ.

- За дела - ответили. Сегодня глава администрации и мэр Орла представили годовой отчет работы.

- На целину - по комсомольской путевке. Участники тех событий с ностальгией вспоминают трудные комсомольские командировки.

- Орловское качество. Сегодня хлебопеки принимали поздравления.

- Настреляли на первое место. Наша съемочная группа лидировала среди журналистов.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

28 марта 2019 года







На главную страницу





