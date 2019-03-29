Новости версия для печати Сегодня Андрей Клычков отчитается перед Облсоветом Губернатор Орловской области представит отчет о работе регионального правительства за минувший год. Именно с этого депутаты начнут сегодня очередную сессию.



Первым парламентарии заслушают доклад губернатора Андрея Клычкова, после чего место за трибуной займет спикер регионального парламента Леонид Музалевский. После депутаты приступят к другим пунктам повестки дня, а это и бюджет на текущий год, и организация детского отдыха летом, и анализ национальный проектов, которые реализуются на Орловщине.





Мария Семак

29 марта 2019 года







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