14 апреля в Орловской области пройдут выборы в органы местного самоуправления

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пятница
29.03.2019
16:54:24
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14 апреля в Орловской области пройдут выборы в органы местного самоуправленияОднако проголосовать можно будет заранее – сообщает избирательная комиссия.
Отдать свой голос досрочно могут избиратели, которые в день выборов не смогут посетить избирательный участок по месту прописки – уезжают в отпуск, в командировку или по другой уважительной причине. Досрочное голосование будет организовано с 3 по 13 апреля. В будни с 16:00 до 20:00 часов, в выходные — с 10:00 до 14:00 часов. Напомним, выборы пройдут в Болховском, Залегощенском, Ливенском, Мценском, Покровском и Троснянском районах. Жителям предстоит 20 депутатов представительных органов.
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