Новости версия для печати 1 июня в Орле начнется купальный сезон Однако городские пляжи должны привести в порядок к концу мая.



По традиции обустроят два места отдыха – в Городском парке культуры и на озере Светлая жизнь. Проверят санитарное состояние пляжей, кроме того заключат договор на обследование и очистку дна водоемов, привезут новый песок, а в озеро еще и подкачают воды. Там же планируют разместить торговые палатки – в настоящее время этот вопрос прорабатывают в финансово-экономическом управлении Орла. Все работы должны завершить к 20 мая.





Мария Семак

29 марта 2019 года







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