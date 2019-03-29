Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует Чемпионат и Первенство России по всестилевому каратэ Участниками соревнований станут более 1000 спортсменов.



Бои будут идти одновременно на шести татами. Разыграют 131 комплект наград. Национальные турниры станут отбором на первые Чемпионат и Первенство мира по всестилевому каратэ, которые планируется провести в ноябре этого года в Москве.





Анастасия Дорохова

29 марта 2019 года







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