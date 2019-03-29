Новости версия для печати Андрей Клычков выступил с отчетом о результатах деятельности Правительства Орловской области за 2018 год Губернатор Орловской области представил основные итоги деятельности регионального Правительства за прошлый год на заседании Орловского областного Совета народных депутатов 29 марта.



Андрей Клычков подробно проинформировал о результатах работы в отраслях реального сектора экономики и социальной сфере.



В частности, глава региона отметил, что объем валового регионального продукта Орловской области, по предварительной оценке, в 2018 году составил порядка 225 млрд рублей, что на 5% больше уровня 2017 года в действующих ценах (в предыдущие два года темпы роста складывались ниже: в 2017 году – 99,5 %; в 2016 году – 103,4 %).



Основанием для такой оценки ВРП послужили высокие темпы роста сельскохозяйственного производства, а также рост объемов отгруженной продукции промышленного комплекса и оказанных услуг потребительского рынка региона.

В сфере промышленности объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 125,9 млрд рублей, или 103,9 % к уровню января-декабря 2017 года.



Объем производства продукции сельского хозяйства всеми категориями хозяйств Орловской области, по предварительным данным, за 2018 год в фактически действовавших ценах составил 67,2 млрд рублей, в том числе в отрасли растениеводства – 44,7 млрд рублей, в отрасли животноводства – 22,5 млрд рублей. Производство растениеводческой продукции увеличилось на 8,5 %, продукции животноводства − на 3%.



Относительно 2017 года темп роста объема произведенной сельхозпродукции в действующих ценах составил 111,2 % , что выше, чем в целом по Российской Федерации (100,0 %) и Центральному федеральному округу (105,9 %). Среди 18 субъектов ЦФО, ранжированных по темпам роста в действующих ценах производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2018 году, Орловская область занимает 3-е место.



В общем объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям региона доля сельского хозяйства (11,3 млрд рублей) по итогам 2018 года составила 39%.



В сфере пищевой и перерабатывающей промышленности объем отгруженных товаров собственного производства в 2018 году составил 39,3 млрд руб. (103,7 % к 2017 году), индекс производства пищевых продуктов составил 100,3 % к 2017 году.

Предприятиями пищевой промышленности освоено инвестиций в основной капитал 1,7 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает объем 2017 года.



За январь-декабрь 2018 года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций и предприятий было использовано 49,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что в действующих ценах выше уровня 2017 года на 13,5 %, это выше чем в целом по Российской Федерации (109,8 %). В предыдущие годы темпы были значительно ниже: 2017 год – 100,2 %; 2016 год – 90,9 %; 2015 год – 100,8 %.



По индексу физического объема инвестиций в основной капитал, Орловская область (109 %) занимает 6-е место среди 18 субъектов ЦФО и 26-е место из 85 субъектов Российской Федерации (в 2017 году регион соответственно занимал 12-е место и 61-е место, индекс – 97,3 %).



Губернатор подчеркнул, что итоги работы Правительства Орловской области по обеспечению социально-экономического развития региона, реализации государственных программ в 2018 году позволяют сделать вывод о том, что в целом удалось справиться с поставленными задачами. Положительную динамку демонстрирует реальный сектор экономики. Серьезные сдвиги наметились в реализации крупных инвестиционных проектов. Выполнены социальные обязательства перед жителями области.

«Позитивные результаты, которых добился регион в уходящем году – это результат консолидированной работы органов исполнительной и законодательной власти, заслуга трудовых коллективов, бизнеса, общественности, всех, кто вкладывал свои силы и таланты в развитие родного края», - отметил Андрей Клычков. Как подчеркнул глава региона, важнейшая задача на период с 2019 по 2024 годы – реализация объявленных Президентом страны масштабных национальных проектов. Их воплощение на территории области будет мощным стимулом для роста ее социально-экономического потенциала.

«Не менее важной и значимой будет работа по выполнению поручений, данных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в Послании Федеральному Собранию, в котором глава государства определил приоритетные направления развития нашей страны, - сказал Андрей Клычков. - Помимо задач в сфере экономики, ключевой в Послании стала социальная тема – народосбережение, поддержка многодетных семей, повышение уровня жизни людей». По словам Андрея Клычкова, решение этих задач на уровне региона, как и прежде, будет зависеть от умения максимально эффективно распорядиться потенциалом области, задействовать все имеющиеся ресурсы, и, самое главное, работать сообща, в интересах всех жителей области.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Отчёт губернатора перед областным Советом народных депутатов и общественностью проанализировал политолог Дмитрий Нечаев.



Эксперт полагает, что впервые за десять лет главой региона предложена действенная дорожная карта развития области. В целом Нечаев назвал отчёт «документом с замыслом, стратегией, дорожной картой достижения целей и задач, наличием эффективных управленческих технологий».





Орловское Информбюро

29 марта 2019 года







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