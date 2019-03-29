За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП

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пятница
29.03.2019
16:54:38
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы, среди них ребенок.
28 марта в 17:10 водитель, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигался по ул. Матросова и, при повороте направо, на перекрестке улицы Матросова и Наугорского шоссе не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП пассажир «Ниссана» –девочка 2013 г.р., которая находилась в специальном детском удерживающем устройстве на заднем сидении, получила телесные повреждения, не госпитализирована.
28 марта в поселке Хотынец в 17:15 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Кашкай» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пассажир переднего пассажирского сиденья автомобиля «Ниссан» - женщина 1977 г.р. получила травмы, не госпитализирована.
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