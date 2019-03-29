В Орле проходит сессия Облсовета

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пятница
29.03.2019
16:53:44
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В Орле проходит сессия ОблсоветаКакие поправки внесут в бюджет области на текущий год? Сколько орловских детей отдохнет этим летом в оздоровительных учреждениях? Какие национальные проекты реализуются на территории Орловщины? Эти и другие вопросы значатся в повестке дня мартовской сессии.
Первыми вопросами в повестке дня значились итоги работы исполнительной и законодательной власти региона в минувшем году. Начали заседание с доклада губернатора Андрея Клычкова, после чего место за трибуной занял Леонид Музалевский. Областная власть отчиталась о расходах и доходах в 2018 году, о выполнении федеральных программ, проанализировали трудности, с которыми пришлось столкнуться. Озвучили выводы и наметили планы на 2019-й.
После народные избранники перешли к текущей работе парламента. Всего в повестке дня значится около двух десятков вопросов. Сессия продолжается в эти минуты.
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