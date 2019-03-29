Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Итоги минувшего года: о своей работе отчитались городские власти. Очередь - за областными.



- История, которая началась со сказки «По щучьему велению»: сегодня орловский кукольный театр отмечает 75 лет со дня открытия.



- Радость в дни поста: в Орел из Афин доставят Чудотворный честный Крест. Святыня будет находиться в Вятском Посаде.



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Вести-Орёл

29 марта 2019 года







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