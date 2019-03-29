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Сегодня Орловский кукольный театр отмечает юбилейную дату

Он открыл свои двери в 1943 году, сразу после освобождения города от оккупации. Артисты выступали для детей и в госпиталях перед ранеными. И суровые бойцы радовались этим встречам не меньше малышей. За 75 лет сменилось три поколения зрителей, было поставлено больше 250 спектаклей. Сейчас в репертуаре более 20 постановок. Но к юбилею подготовили отдельную программу.

Ажиотаж в Театре кукол уже целую неделю. Помимо рядовых репетиций и выступлений, здесь произошло немало интересных событий. К юбилею театр подготовил для жителей и гостей города много подарков. Во-первых, это премьера спектакля по пьесе Маршака «Кошкин дом». А во-вторых, впервые Театр кукол пустил юных зрителей за кулисы, где дети и их родители узнали, как создаются куклы, как ими управляют актеры и еще много интересного.

Кроме этого к 75-летию театра в орловском краеведческом музее открылась выставка «Дом волшебников» (0+). Помимо исторических экспонатов, а это старинные афиши, фотографии, документы и книги отзывов разных лет, зрителей познакомили с историей театра. Первый спектакль, поставленный по пьесе Елизаветы Тараховской «По щучьему велению», был дан в разрушенном войной Орле в 1943 году.

Также вниманию зрителей представлены художественные композиции по сюжетам постановок, макеты дизайнерского оформления интерьеров театра, разные куклы. Впрочем, опытные актеры- кукловоды способны разыграть мини-спектакль даже на пальцах.

Сегодня в театре будет оживленно не только на сцене. В фойе пройдет игровая программа и выступления лучших детских творческих коллективов. В театральном музее юные кукловоды покажут спектакль «Звездочка», а в зрительном зале соберутся не только работники и ветераны Театра кукол, но и коллеги из соседних областей и других орловских театров.
Павел Легкобит, заслуженный артист России: «В Театре кукол и зарождается любовь к театру, от него уже зависит любовь к другим театрам и интерес к театру как к виду искусства».
Лучшим сотрудникам театра вручат награды, и по традиции пройдет театральный капустник.




Татьяна Тимохина
29 марта 2019 года

 


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