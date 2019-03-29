Новости версия для печати В Орёл прибудет христианская святыня В дни строго поста православные орловцы смогут прикоснуться к одной из самых почитаемых святынь - в преддверии Благовещения в Вятский Посад из Афин доставят чудотворный Честный Крест.



Поклониться Кресту можно будет 6 апреля - торжественная встреча святыни состоится в 14 часов. Участие в событии примет старец Илий, духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В тот же день в храме Сретения Господня состоится праздничное всенощное бдение, а 7 апреля, в день Благовещения, пройдёт Божественная литургия, которую совершит викарий Орловской митрополии, епископ Мценский - Алексий в сослужении с отцом Илием. Все эти дни святыня будет находиться в Вятском Посаде, вплоть до утра 8 апреля.





Мария Семак

29 марта 2019 года







На главную страницу





