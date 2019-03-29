Новости версия для печати «Радио России. Орел» можно слушать онлайн «Радио России. Орел» работает на частоте 102.3 ФМ. Оно давно является одной из главных информационных радиостанций в области.



Отныне любимое радио можно слушать и в Интернете. Для этого необходимо на сайте «Орловское информбюро» зайти в раздел «Радио России. Орел» и нажать новую кнопку - приемник. Это даст вам возможность слушать любимые передачи в режиме реального времени.



































Юлия Опанасюк

29 марта 2019 года







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