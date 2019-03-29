Новости версия для печати Орловский ветеран Великой Отечественной войны принимает поздравления с 95-летием Он испытал в своей жизни многое. Прошел войну, усердно трудился, воспитал детей. Сейчас фронтовые истории Алексей Никифорович Сапрыкин рассказывает своим правнукам, чтобы помнили и знали, как 18-летним мальчишкой он сражался на передовой за их будущее. В эту субботу у ветерана юбилей. 95 лет будут отмечать в тесном семейном кругу.



Гостям ветеран Великой Отечественной войны Алексей Никифорович Сапрыкин всегда рад. Встречает при параде, улыбается, шутит. Говорит: 95 лет - повод вспомнить молодость, в которой были и передавая, и окопы, и взрывы снарядов. Ему было тогда 18 лет. Говорит: все города, через которые прошел, освободил от фашистов. Сумы, Белая Церковь, Винница, Львов. 13 месяцев в окопах. Отстаивал бы Родину и дальше, но судьба распорядилась по-другому - ранение, госпиталь, демобилизация. Вернувшись домой, увидел страшные разрушения. Но - справились, выжили. Трудностей Алексей Никифорович никогда не боялся. Сейчас любимое занятие - книги. Читает одну за другой. В основном, на военную тематику.



В преддверии юбилея в доме еще один гость, не случайный. Владимир Антохин, математик по образованию, смыслом жизни для которого стала история. Он - автор книги «Поле под Прохоровкой», именно там начинал свой боевой путь и Алексей Никифорович. Ветеран - рассказывает, краевед слушает и записывает.

Владимир Антохин, краевед: «Из уст живых ветеранов, которых, к сожалению, остается все меньше и меньше. В Советском районе города Орла, где живет наш герой, осталось 50 человек. В четырех районах - 200. И если взять всю Орловскую область, около 400. Время берет свое». Но не властно время над мыслями и памятью. Алексей Никифорович, как и в юности, считает, что Родина это единственное, за что стоит поднять оружие.

Алексей Сапрыкин, ветеран ВОВ: «Мы уважали свою Родину и защищали. Какая бы власть не была, а Родина одна». 30 марта в тесном семейном кругу ветеран отметит 95-летие. Поздравлять будут будущие хранители истории и памяти о своем герое - дети, внуки и правнуки.









Анна Вайсергисер

29 марта 2019 года







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