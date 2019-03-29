Новости версия для печати В этом году в регионе выявлено два случая нелегального оборота спиртосодержащей продукции Изъято 30 бутылок с алкоголем, предположительно контрафактным. Сейчас ведется административное расследование. Ситуацию с «подделками» обсудили на заседании областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.



В прошлом году в рамках реализации лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции было проведено более 300 проверок.



Под контролем - и продукты питания. На сегодняшний день прекращено действие 18 деклараций, выданных на молочную продукцию. Из оборота изъято свыше 6 тонн молочной продукции, находившейся в реализации с нарушениями требований технических регламентов, без документов, подтверждающих качество и безопасность.



Что касается промышленных товаров, то их подделка серьезно влияет на работу «легальных» предприятий.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Только по одному носочно-чулочному направлению объем контрафакта такой, что он, по сути, дестабилизирует работу самого предприятия. И сегодня мы заинтересованы, создавая благоприятные условия экономической деятельности наших предприятий, вывести всех, кто занимается контрафактом, с рынка, для того чтобы позволить в той же ценовой категории производителю, настоящему производителю, у которого есть и социальная нагрузка, и люди, и заработная плата, и налоги, спокойно работать на территории нашего региона и Российской Федерации».





Татьяна Напольских

29 марта 2019 года







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