Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Умение держать отчёт. Сегодня губернатор и председатель Облсовета подвели итоги годовой работы.



- Словами или делами? Как повысить рождаемость в регионе?



- Любимое «Радио России. Орел» - теперь и в интернете.



- На татами - будущие мировые звезды. В Орле стартовал национальный турнир по всестилевому каратэ.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

29 марта 2019 года







На главную страницу





