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Орловчанок простимулируют рожать с помощью фирменного брендбука региона!

Данный механизм, как отметила руководитель областного департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, позволит достигнуть обозначенных нацпроектом «Демография» показателей.

А план области задан серьёзный - в этом году на Орловщине должно появиться на свет на полтысячи детей больше, чем в 2018-м. Целевой показатель - 7 303 ребёнка. Конечно, орловчанок нужно как-то поддержать. Механизмы накануне обсуждались в администрации области. Среди первых предложений - социальные ролики и программы на телевидении, о том, кто и сколько получит за рождение каждого ребенка, скидки в детские магазины и фирменный брендбук.
Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Было бы, наверное, правильным шагом - разработка регионального брендбука, чтобы это было в едином стилистическом решении. Для того чтобы мы сделали хорошую рекламную кампанию с размещением какого-то фирменного логотипа, стиля Орловской области, именно направленной на развитие этого направления».
На это предложение губернатор Андрей Клычков, по совместительству отец двоих детей, заметил, что вряд ли сможет с помощью брендбука убедить супругу родить третьего ребёнка. Глава региона отметил, что нужно искать другие механизмы стимуляции деторождения: качественное медобслуживание, социальная защита молодых родителей, решение жилищного вопроса, и, конечно, наличие мест в дошкольных учреждениях, ведь зная, что первый ребёнок пристроен, мама скорее согласиться на второго.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это земельные участки, это решение конкретных вопросов межсоциальной поддержки и стимулирования в конкретной жизненной ситуации, это вопросы нахождения детей в образовательных учреждениях, спортивных секциях, вопросы транспорта для многодетных детей и питания. Вот это тот минимальный базис, с которого нужно начинать рассматривать».





Антон Киселёв
29 марта 2019 года

 


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