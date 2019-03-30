Новости версия для печати В ГИБДД подвели итоги операции «Автобус» Отсутствие тахографов, неисправности - это лишь некоторые нарушения, которые были выявлены в ходе операции.



Всего за время проведения операции было выявлено 46 нарушений правил дорожного движения. В результате было привлечено к административной ответственности 15 должностных лиц и выдано 3 предписания на устранение выявленных недостатков.





Татьяна Напольских

29 марта 2019 года







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