Новости версия для печати Трудовых мигрантов прививать от кори обязаны работодатели За 3 месяца 2019 года в Орловской области зарегистрировано 23 случая заражения корью. Все заболевшие - мигранты, а также жители одной из религиозных общин на территории Дмитровского района.



В связи с этим главным государственном врачом страны издано постановление о проведении подчищающей иммунизации против кори. И предусмотрено проведение вакцинации от кори тех, кто не был привит ранее, и не переболел этим заболеванием. Отдельным пунктом в постановление прописана вакцинация трудовых мигрантов.

Ольга Артемова, зам. начальника эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Работодатели, которые осуществляют привлечение иностранных граждан, обязываются провести вакцинацию привлекаемых сотрудников, у которых нет сведений о вакцинации либо вакцинация не проведена в полном объеме».





Татьяна Тимохина

29 марта 2019 года







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