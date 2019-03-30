Орел принимает национальный турнир по всестилевому каратэ

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Орел принимает национальный турнир по всестилевому каратэВ Орел съехались около 1000 спортсменов со всей страны, из 50 регионов.
По открытию чемпионата можно с уверенностью сказать что бойцам, как минимум, праздничное настроение наша площадка предоставила. На открытии присутствовали и почетные лица - советник сопредседателя Российского союза боевых искусств генерал-майор федеральной службы безопасности, герой РФ Андрей Мерзликин, мэр города Орла Василий Новиков, глава администрации Орла Александр Муромский, президент международной федерации всестилевого карате, президент федерации всестилевого карате России Рамиль Габбасов.
А уже завтра, 30 марта, стартуют соревнования, и в течение трех дней на шести татами будет разыгран 131 комплект медалей. Стоит отметить, что Первенство России будет являться отбором на I Чемпионат и Первенство мира по всестилевому каратэ, который планируется провести в ноябре этого года в Москве.
Рамиль Габбасов, президент международной федерации всестилевого карате: «Мы рассматриваем город Орел как плацдарм, где мы в дальнейшем будем проводить международные соревнования не только среди взрослых, но и среди детей».