Новости версия для печати Орел принимает национальный турнир по всестилевому каратэ В Орел съехались около 1000 спортсменов со всей страны, из 50 регионов.



По открытию чемпионата можно с уверенностью сказать что бойцам, как минимум, праздничное настроение наша площадка предоставила. На открытии присутствовали и почетные лица - советник сопредседателя Российского союза боевых искусств генерал-майор федеральной службы безопасности, герой РФ Андрей Мерзликин, мэр города Орла Василий Новиков, глава администрации Орла Александр Муромский, президент международной федерации всестилевого карате, президент федерации всестилевого карате России Рамиль Габбасов.

Рамиль Габбасов, президент международной федерации всестилевого карате: «Мы рассматриваем город Орел как плацдарм, где мы в дальнейшем будем проводить международные соревнования не только среди взрослых, но и среди детей». А уже завтра, 30 марта, стартуют соревнования, и в течение трех дней на шести татами будет разыгран 131 комплект медалей. Стоит отметить, что Первенство России будет являться отбором на I Чемпионат и Первенство мира по всестилевому каратэ, который планируется провести в ноябре этого года в Москве.





Всеволод Трифонов

29 марта 2019 года







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