Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Стрельба средь бела дня. Следователи разбираются в убийстве.

- Руководители региона отчитались о работе в минувшем году.

- Они проснулись. В регионе уже зафиксировано два случая укуса клещей.

- Два года - за сожженную кровлю. Суд сказал свое слово в деле о пожаре на ул. Герцена.

- Судьба путевок на мировое первенство решается в Орле.



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Вести-Орёл

29 марта 2019 года







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