Новости версия для печати В Орле расследуется очередной случай социального мошенничества В последнее время подобное происходит чуть ли не ежедневно. Но на этот раз крупной суммы лишилась не пенсионерка, а молодая женщина.



Женщина оставила онлайн заявку на кредит. Ей перезвонил мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщил, что заявка одобрена, но нужно оплатить страховку 33 тысячи рублей. Женщина перевела деньги. Ведется следствие.





Татьяна Напольских

29 марта 2019 года







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