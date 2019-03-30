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Сотрудники орловского отделения соцстраха регулярно работают на выезде

Специалисты ответят на все вопросы по линии работы фонда. К примеру, помогут разобраться в нюансах оформления льготных путевок в санатории или заполнения документов на получение средств реабилитации инвалидов.

В Болхове выездная приемная будет работать по адресу: ул. Ленина, д. 37 . Приём начнется с 9:00 и будет вестись в течение часа.